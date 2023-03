Benzema : incroyable révélation sur son salaire

La rédaction

Alors que son contrat expire en juin prochain, Karim Benzema devrait prolonger d’un an avec le Real Madrid. Arrivé en 2009 au sein du club madrilène, le Ballon d’Or 2022 a toujours eu une attitude parfaitement exemplaire envers la direction madrilène. Financièrement parlant, l’ancien lyonnais n’a jamais été excessif dans ses demandes, ce qui explique sa non-présence dans le top 5 des joueurs les mieux payés de Liga.

Désormais âgé de 35 ans, Karim Benzema a connu une année 2022 stratosphérique. Élu Ballon d’Or, le vainqueur de la dernière édition de Ligue des Champions connaît une saison légèrement plus compliquée cette année, le Real Madrid étant distancé en championnat. Cependant, KB9 s’est une fois de plus distingué face à Liverpool en Coupe d'Europe, en inscrivant un doublé à Anfield au match aller le 21 février dernier. Malgré son capitanat et ses performances, le natif de Bron n’est pas le joueur le mieux payé du Real. Une situation qui s’explique par de nombreux facteurs.

Benzema touche actuellement 16,5 M€ par an

Comme le révèle le journal l’Équipe , Karim Benzema touche actuellement un salaire de 16,5 M€ annuel, ce qui équivaut à la somme d’1,375 M€ par mois. Un montant extraordinaire donc, mais pourtant bien loin de celui de certaines stars européennes, comme Kylian Mbappé et ses 6 M€ mensuel. Mais même au sein d’un championnat espagnol dans lequel il est l’une des figures de proue, l’attaquant français n’est pas le mieux payé. En effet, ce dernier se trouve assez loin des 3 premiers salaires de Liga, et de Sergio Busquets 3ème avec 1,91 M€ mensuel, mais également de Robert Lewandowski (2,17 M€), ainsi que d’Eden Hazard (2,25 M€).

Une politique propre au Real Madrid