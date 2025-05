«Il va sauter», tout est relancé pour Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival du Real Madrid s'annonce déjà relativement agité, notamment avec les envies de départ de Rodrygo qui devrait bouleverser l'animation offensive du club merengue autour de Kylian Mbappé. Et Laure Boulleau estime que l'attaquant brésilien, conscient qu'il serait sacrifié à terme pour mettre en valeur Mbappé, a tout simplement pris les devants.

Recruté libre par le Real Madrid il y a un an après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a vécu une première saison mouvementée dans la capitale espagnole. Malgré des statistiques pour le moins honorables sur le papier (40 buts et 4 passes décisives en 54 matchs, toutes compétitions confondues), Mbappé n'a pas réussi à remporter le moindre trophée majeur sous ses nouvelles couleurs. Et le capitaine de l'équipe de France devrait même être à l'origine d'un départ retentissant dans les rangs du Real Madrid cet été.

Rodrygo en instance de départ ? En effet, l'attaquant brésilien Rodrygo envisagerait de claquer la porte du Real Madrid cet été, estimant qu'il n'est absolument pas considéré à sa juste valeur depuis quelques mois, notamment en raison de l'arrivée de Kylian Mbappé qui a pris beaucoup de place. Vinicius Junior disposant également d'un statut un peu particulier à la Casa Blanca, c'est effectivement Rodrygo qui a souvent été remplacé le premier en cours de match lorsque le trio d'attaque du Real Madrid était défaillant. Et ce dossier fait beaucoup réagir les observateurs.