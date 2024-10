Enquête pour viol - Mbappé : Une nouvelle bombe est lâchée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visé par une enquête pour « viol et agression sexuelle » selon la presse suédoise, Kylian Mbappé crie à la « fake news » et devrait porter plainte pour diffamation. Au sein de son entourage, il ne ferait désormais plus de doute que la plainte évoquée à l’étranger vise bien l’attaquant du Real Madrid.

La presse suédoise a lâché une bombe en début de semaine en révélant que Kylian Mbappé était visé par une plainte pour «viol et agression sexuelle». Une information qui n’a pas été confirmée par la justice, évoquant seulement l’ouverture d’une enquête sans mentionner le nom de l’attaquant du Real Madrid. Mais au sein de son entourage, il n’y aurait désormais plus aucun doute.

Le clan Mbappé aurait une certitude sur la plainte

D’après les informations divulguées par RMC, le clan Mbappé a désormais la certitude que le joueur de 25 ans est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm. La sérénité serait toujours de mise dans son entourage, bien que la situation s’annoncerait plus complexe si la tendance se confirmait.

« Je n'ai donc pas d'informations me permettant de confirmer »

Présente au 20h de TF1 mardi, Maître Marie-Alix Canu-Bernard, l’avocate de Kylian Mbappé, avait assuré n’être au courant de rien concernant l’affaire. « On a lu la presse. Le parquet de Stockholm a fait un communiqué mais il ne permet pas de savoir si c'est Kylian Mbappé qui est visé. Je n'ai donc pas d'informations me permettant de confirmer s'il s'agit bien d'une plainte déposée à son encontre », disait-elle.