Cette star annonce du lourd au Real Madrid

La rédaction

Malgré l'absence longue durée de plusieurs cadres, le Real Madrid a réalisé une excellente première moitié de saison. Actuellement premier du championnat espagnol et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club madrilène pourrait bien remplir encore un peu plus son armoire à trophée. En tout cas, c'est bel et bien l'objectif premier de Luka Modric.

La saison du Real Madrid s'annonçait longue. Plombée par les blessures de Thibaut Courtois et d'Eder Militao - victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en août dernier - suivi de la double blessure aux ischio-jambiers de Vinicius, qui lui a fait manquer 15 matchs cette saison, la Maison-Blanche abordait sa saison en étant grandement affaiblie. Mais au bout du compte, les hommes de Carlo Ancelotti s'en sont sortis bien mieux que prévu.

Le Real Madrid est premier sur tous les tableaux

Et pour cause, le Real Madrid a bouclé la phase aller du championnat espagnol à la première place du classement. En Ligue des Champions, le bilan est tout aussi reluisant pour la Casa Blanca , qui a fini première et invaincue de son groupe. En route vers de nouveaux titres ?

« Le plan est de continuer à écrire l'histoire »