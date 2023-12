Le Real Madrid reçoit une excellente nouvelle pour sa star

Arnaud De Kanel

Dans une forme étincelante depuis le début de la saison, Jude Bellingham a été freiné par une blessure à l'épaule début novembre. Le polyvalent milieu de terrain anglais a manqué un seul match, face à Valence, puisqu'il a disputé toutes les autres rencontres du Real Madrid avec le risque d'aggraver sa blessure. Mais le club madrilène peut se rassurer, Bellingham se remet bien et il a même reçu une excellente nouvelle des médecins.

Arrivé cet été, Jude Bellingham n'a pas mis longtemps à s'adapter à son nouveau club. Le jeune Anglais porte le Real Madrid depuis le début de la saison, mais son état de santé commençait à inquiéter en interne, le club madrilène étant touché par une hécatombe.

Inquiétude pour l'épaule de Bellingham

Les blessures s'enchainent depuis le début de la saison au Real Madrid. David Alaba, Eder Militao et Thibaut Courtois ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés et sont déjà forfaits pour toute la saison. Eduardo Camavinga et Vinicius Jr sont encore à l'infirmerie tandis qu'Aurélien Tchouaméni vient d'en sortir. Blessé à l'épaule, Jude Bellingham y a fait un court détour en novembre avant d'enchainer tous les matchs jusqu'à la trêve avec le risque sa blessure à l'épaule s'aggrave. Mais le Real Madrid peut souffler.

Pas d'opération pour Bellingham