C’est la guerre entre Mbappé et Griezmann ? Leur relation est révélée !

Ce samedi soir, le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid en Liga. Un derby de Madrid qui sera notamment marqué par l’opposition entre deux Français : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Depuis l’affaire du capitanat en équipe de France, la relation entre les deux stars fait l’objet de nombreuses rumeurs. Qu’en est-il exactement entre Mbappé et Griezmann ? Des réponses ont été apportées.

Après la Coupe du monde 2022, avec les retraites internationales de Raphaël Varane et Hugo Lloris, il a fallu choisir un nouveau capitaine pour l’équipe de France. Ça se jouait alors entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps a finalement confié le brassard au premier, laissant le second avec un goût amer. En effet, Griezmann a eu un peu de mal à digérer cette décision et depuis, la relation avec Mbappé a fait l’objet de différentes rumeurs, certaines annonçant des tensions entre les deux stars françaises.

Une relation qui s’est réchauffée entre Mbappé et Griezmann

Avant le derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, L’Equipe en a dit plus sur la relation entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le quotidien sportif fait alors savoir dans un premier temps que lors de leurs premières sélections communes en équipe de France, les deux attaquants n’étaient pas les meilleurs amis. Mais voilà qu’ils ont fini par se rapprocher au fil des mois. Griezmann aurait d’ailleurs particulièrement le message laissé par Mbappé quand il a pris sa retraite internationale et le joueur des Colchoneros n’aurait alors pas manqué de le remercier en privé.

Des messages envoyés en privé

Le contact n’est d’ailleurs pas absolument coupé entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, notamment grâce au fils du joueur de l’Atlético de Madrid. L’Equipe fait ainsi savoir qu’Amaro serait un grand fan de la star du Real Madrid, au point de demander à son père, Antoine Griezmann, de lui envoyer régulièrement des messages.