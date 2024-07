C’est officiel, Mbappé intègre un cercle de légende !

Thomas Bourseau

La nouvelle aventure de Kylian Mbappé dans « le club de ses rêves » débutera le mardi 16 juillet avec la cérémonie programmée par le Real Madrid pour sa présentation aux socios du club merengue au Santiago Bernabeu. Mbappé a hérité du numéro 9 d’un certain Karim Benzema et de multiples légendes du Real Madrid par le passé en les personnes de Cristiano Ronaldo, de Ronaldo ou encore d’Alfredo Di Stéfano. Kylian Mbappé s’immisce dans un cercle légendaire à Madrid.

Kylian Mbappé a fait une (maigre) concession pour le Real Madrid. Avec le départ d’Eden Hazard l’été dernier, Vinicius Jr a récupéré le numéro 7 du Belge. Maillot fétiche qu’il arborait au PSG depuis l’été 2018, six mois après le départ de Lucas Moura du côté de Tottenham, Mbappé ne va pas avoir le bonheur de le récupérer au Real Madrid. Vinicius Jr conserve son numéro 7 et le capitaine de l’équipe de France héritera donc du numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema à l’été 2023. De quoi lui permettre de rejoindre un cercle d’élite au Real Madrid.

Le Real Madrid offre un cadeau «historique» à Mbappé ! https://t.co/ou1uaS3LqO pic.twitter.com/mFRWj3aCsr — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Karim Benzema, le «Nueve» du Real Madrid pendant plus d’une décennie

Karim Benzema a été l’une des grosses recrues du mercato estival de 2009 du Real Madrid. Pour le début de son second mandat à la tête du club merengue, Florentino Pérez a décidé de miser gros sur le marché des transferts en faisant venir Kaka, Xabi Alonso, mais surtout Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Initialement, c’est le numéro 11 qui avait été octroyé au natif de Bron.. Mais une saison plus tard, à l’été 2010 donc, le KB9 est né au Real Madrid. Avec ce numéro qui est celui de son idole Ronaldo Nazario, Benzema a remporté cinq Ligues des champions et le Ballon d’or à l’automne 2022. Un exemple que Kylian Mbappé voudra suivre au Real Madrid, lui qui court derrière ces deux récompenses en particulier depuis plusieurs années désormais.

Cristiano Ronaldo, le 9 d’une saison

CR7 est une marque mondiale. Cristiano Ronaldo est connu dans le monde entier et son surnom l’est presque tout autant. Le quintuple Ballon d’or portugais n'a, hormis pendant deux saisons de sa longue et riche carrière, arboré que le numéro 7 sur ses épaules. En effet, à ses débuts au Sporting Lisbonne et sa première saison au Real Madrid, Ronaldo jouait avec les numéros 28 au Portugal et 9 en Espagne. A la Casa Blanca, CR7 est devenu CR9 le temps que Raul Gonzalez fasse ses adieux au Real Madrid et s’en aille à Schalke 04 à l’été 2010, moment où Cristiano Ronaldo a cédé le numéro 9 repris par Karim Benzema pour son maillot fétiche délaissé par Raul.

Ronaldo ou «R9» des Galactiques

Karim Benzema a copié son idole Ronaldo. En effet, lors de son premier exercice au Real Madrid en 2002/2003, le Brésilien a dû se contenter du numéro 11 avant de récupérer sa tunique préférée : le 9 une année plus tard. Tout le long de sa carrière, à l'exception de l’AC Milan (99), du PSV Eindhoven et de l’Inter, Ronaldo a arboré le numéro 9 qui lui a valu le surnom de « R9 ». Ronaldo a succédé à des légendes du Real Madrid qui se sont également passées tour à tour le numéro 9.

Di Stéfano, Kopa, Butragueño...

La liste des numéros 9 du Real Madrid est sans fin tant les porteurs du maillot se sont multipliés. Alfredo Di Stéfano a conservé ladite tunique pendant plusieurs saisons pendant la seconde partie des années 50 avant de le céder à Raymond Kopa lors de l’exercice 59/60 avant de le récupérer pendant les années 60. Hormis cela, à l’image de l’unique pige de Raymond Kopa, le numéro 9 du Real Madrid a beaucoup circulé et Emilio Butragueño, aujourd’hui directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, l’a porté le temps de la saison 84/85. Sinon, Fernando Morientes, Javier Saviola, Vicente Del Bosque ou encore Luis Enrique ont aussi eu l’honneur de porter le numéro 9 du Real Madrid sur leurs épaules, le temps que ça a duré…