Brisée par le transfert de Benzema, une star témoigne

Benjamin Labrousse

Parti cet été du côté de l’Arabie Saoudite, Karim Benzema a quitté le Real Madrid après 14 années passées au sein du club espagnol. Le désormais ex-capitaine des Merengues a laissé un grand vide au sein du collectif madrilène en s’engageant avec Al-Ittihad. C’est en tout cas ce qu’estime son ancien coéquipier Eder Militao.

Alors que l’ensemble de la presse espagnole évoquait dans un premier temps, un départ prévu pour l’été 2024, Karim Benzema a finalement décidé de quitter le Real Madrid dès cet été. Avec son arrivée, l’Arabie Saoudite a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Et pour cause, le Ballon d’Or en titre représente un atout marketing de taille, et se retrouve désormais rival de son ancien coéquipier et ami Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Si lors de son départ il y a quelques semaines, les messages d’adieux se sont multipliés de la part de ses anciens partenaires, le Real Madrid se retrouve bien embêté.

Kylian Mbappé vers le Real Madrid en 2024 ?

Car du côté du Real Madrid, tout était prévu pour l’été 2024. Du départ de Karim Benzema à l’arrivée libre de Kylian Mbappé, rien ne s’est passé comme prévu pour le club espagnol qui doit désormais composer sans réel avant-centre pour la saison prochaine. Et si l’attaquant du PSG reste une priorité, rien n’avance au sujet d’un potentiel transfert pour le moment.

«Nous avons été contrariés qu'il soit parti»