Benzema humilié, il jubile

Mercredi soir avait lieu la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, tenant du titre. Au même stade la saison passée, le club espagnol avait livré un match dantesque pour écarter les Citizens. Cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit avec un cinglant 4-0 encaissé par les hommes emmenés par un Karim Benzema transparent. Cette humiliation européenne a d'ailleurs ravi Barcelone, selon Xavi.

Célébrer la défaite du club rival, c'est une chose que l'on voit souvent dans le football. Alors forcément quand le Real Madrid, éternel ennemi du FC Barcelone subi une déroute en Ligue des Champions, sa compétition phare, les supporters catalans sont heureux.

« Il doit donner des explications après une telle défaite »

Antonio Romero, journaliste espagnol à El Larguero avait déjà pointé du doigt l'attitude de Benzema après la défaite 4-0 face à Manchester City : « Quand vous êtes capitaine du Real Madrid, vous êtes capitaine dans les bons et les mauvais moments. En tant que capitaine, il doit donner des explications après une telle défaite. C'est très bien que Kroos et Modric, deux légendes, le fassent, mais je le répète, le brassard de capitaine du Real Madrid vous donne des obligations, en cas de victoire ou en cas de défaite, mais surtout en cas de défaite. Et Benzema devait parler, parce que c'est le capitaine du Real Madrid. Il n’a plus parlé depuis le Mondial des Clubs. »

« Quand vous voyez les gens avec cet enthousiasme »