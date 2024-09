Ballon d’Or : Mbappé et Vinicius Jr snobés par un ancien du Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueurs de la Ligue des champions et sacrés champions d’Espagne la saison dernière, plusieurs joueurs du Real Madrid sont des prétendants au Ballon d’Or 2024, comme Vinicius Jr et Jude Bellingham. Kylian Mbappé devrait lui aussi être dans la discussion, mais selon Joselu, c’est Dani Carvajal qui le mériterait, lui qui a également remporté l’Euro 2024 avec l’Espagne.

Le 28 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris, l’identité du Ballon d’Or 2024 sera dévoilée. La question est de savoir qui succèdera à Lionel Messi, lauréat en 2023. En ce sens, il y a plusieurs prétendants du côté du Real Madrid, comme Vinicius Jr et Jude Bellingham, sans oublier Kylian Mbappé. Une liste à laquelle on peut ajouter Rodri, champion d’Angleterre avec Manchester City et d’Europe avec l’Espagne.

« Il y a quatre candidats : Carvajal, Bellingham, Vinicius et Mbappé »

« À mon avis, il y a quatre candidats : Carvajal, Bellingham, Vinicius et Mbappé », a déclaré Joselu dans un entretien accordé à AS, lorsqu’il a été interrogé sur les joueurs du Real Madrid susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2024. Un trophée qui devrait revenir à Dani Carvajal selon l’ancien attaquant de la Casa Blanca.

Joselu vote Carvajal pour le Ballon d’Or

« À Carvajal, sans hésiter. Il a remporté tous les titres la saison dernière et a commencé cette saison en remportant la Supercoupe d'Europe. En outre, il a également remporté le Championnat d'Europe, une compétition au cours de laquelle il a marqué comme il l'a fait en finale de la Ligue des champions. Et tout cela en tant que défenseur. Je pense que le Ballon d'Or devrait le reconnaître et accorder plus d'attention à ces joueurs qui, comme lui, sont presque en voie d'extinction. Nous n'avons d'yeux que pour les attaquants, pour ceux qui marquent beaucoup de buts. Mais jouer en tant que défenseur au Real Madrid a beaucoup de mérite et mérite d'être reconnu », a expliqué Joselu.