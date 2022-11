Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : L’incroyable révélation de Karim Benzema après son sacre

Publié le 14 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Vainqueur du Ballon d’Or 2022 en récompense de son excellente saison sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema a donc réussi à s’imposer comme le meilleur joueur au Monde. Une juste récompense pour le buteur de 34 ans, qui n’envisageait pas mettre un terme à sa carrière avant de soulever ce trophée.

En attendant de savoir de quoi sera fait la Coupe du Monde au Qatar pour l’équipe de France, Karim Benzema est sur un petit nuage depuis le début de l’année 2022. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga avec le Real Madrid, le buteur tricolore a donc logiquement soulevé le Ballon d’Or, lui qui a été un grand artisan des succès du club merengue à la point de l’attaque. Du haut de ses 34 ans, Benzema devient donc le meilleur joueur du monde, et il a livré ses vérités à ce sujet au micro de Téléfoot dimanche.

« Je ne voulais pas arrêter sans le Ballon d’Or »

Et à cette occasion, Karim Benzema a fait une grande révélation sur le Ballon d’or et son départ à la retraite : « Je ne voulais pas arrêter le foot avant d'avoir gagné le Ballon d'Or » , confie le buteur du Real Madrid, qui aura donc forcément un statut spécial à défendre avec l’équipe de France durant le Mondial au Qatar cet hiver : « Je ne me dis pas : 'Je vais participer à la Coupe du monde, il faut que je la gagne, parce que je ne joue pas tout seul (…) Tous les Français pensent la même chose : sur le papier, on est les meilleurs. On ne doit pas se cacher, on a tellement de talent dans cette équipe. Le football, c'est toujours pareil. C'est onze contre onze sur un terrain de foot. Il va falloir prendre nos adversaires avec ambition, les respecter et tout faire pour gagner nos trois matches », indique Benzema.

Ballon d’Or : La révélation de Benzema sur Cristiano Ronaldo https://t.co/ghRuRk5VXV pic.twitter.com/ooU0rve6Cy — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Aucun message de CR7