Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : La révélation de Benzema sur Cristiano Ronaldo

Publié le 13 novembre 2022 à 13h15

Thibault Morlain

Il y a quelques semaines maintenant, Karim Benzema recevait le Ballon d’Or 2022. Récompensé pour son incroyable saison avec le Real Madrid, le Français est donc au sommet de la planète football aujourd’hui. Et suite à cette distinction, Benzema a lâché une révélation concernant Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Madrid et quintuple Ballon d’Or.

C’est donc Karim Benzema qui succède à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or. Compte tenu de la saison du Français au Real Madrid, avec qui il a tout gagné, il n’y avait pas vraiment de doute. Mais c’est désormais officiel, KB9 est aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Une immense joie pour Benzema qui a reçu de nombreux messages de félicitations… sauf de Cristiano Ronaldo.

Real Madrid : De retour à Lyon avec son Ballon d’or, Benzema se lâche https://t.co/KECujFJWa5 pic.twitter.com/wfLnY0zNUb — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

« Je ne l’ai pas encore eu »

Pendant plusieurs saisons, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont fait le bonheur du Real Madrid. Mais malgré cette relation, l’actuel joueur de Manchester United, qui a remporté 5 fois le Ballon d’Or, n’a pas félicité le Français. En effet, ce dimanche, pour Téléfoot , Benzema a annoncé : « Un message de Cristiano Ronaldo ? Non, je ne l’ai pas encore eu »

Benzema salué au Real Madrid