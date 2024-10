Après la polémique, le Real Madrid sort du silence pour Lamine Yamal !

Arnaud De Kanel

Auteur d'une prestation remarquable ponctuée d'un but magnifique, Lamine Yamal a brillé face au Real Madrid. Le prodige barcelonais n'a pourtant pas vécu la soirée parfaite puisqu'il a été la cible d'insultes racistes. Une nouvelle polémique du genre en Espagne qui a fait réagir le Real Madrid ce dimanche matin via un communiqué.

Plus rien n'arrête le FC Barcelone d'Hansi Flick. En déplacement au Bernabeu, les Catalans ont humilié le Real Madrid en l'emportant quatre buts à zéro. Lamine Yamal a encore une fois été très en vue en inscrivant le troisième but de son équipe. Et en célébrant son but, le jeune espagnol a malheureusement été la cible d'insultes à caractère raciste.

Yamal et Baldé pris à partie

Heureux de marquer son premier but face au Real Madrid, Lamine Yamal est allé célébrer face aux supporters adverses. Certains n'ont pas apprécié et ont insulté de "p*to n°gro" le jeune Yamal ainsi que son coéquipier Alejandro Baldé. La vidéo a fait le buzz sur la toile et elle est arrivée jusqu'aux téléphones des dirigeants du Real Madrid. Le club madrilène s'est donc empressé de réagir ce dimanche matin par le biais d'un communiqué.

Le communiqué du Real Madrid suite aux insultes racistes

« Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade.Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, de sorte que les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises », a écrit le Real Madrid. Lamine Yamal gardera donc un souvenir mitigé de ce Classico, lui qui savourait bien évidemment cette victoire à l'issue de la rencontre. « Les joueurs du Real Madrid ne savaient pas que j'avais un pied droit... Il faut l'utiliser quand on en a besoin. C'est très amusant quand vos fans sont plus bruyants que leurs fans sur leur terrain », confiait l'Espagnol.