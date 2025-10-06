Lamine Yamal : C'est officiel, son remplaçant va choquer tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue polémique qui a animé les débats en Espagne, Lamine Yamal n'a finalement pas été retenu par Luis de la Fuente. Et la sélection espagnole vient d'officialiser le nom du joueur qui va le remplacer pour affronter la Géorgie et la Bulgarie, il s'agit de Borja Iglesias. Une sacrée surprise puisque l'attaquant de 32 ans n'avait pas été convoqué depuis plus de deux ans.

C'est la fin d'une longue polémique qui a mis le feu à l'Espagne ces derniers jours. En effet, la convocation de Lamine Yamal, qui revenait à peine de blessure, a fait scandale au FC Barcelone. Finalement, la star du Barça ne rejoindra pas la sélection espagnole après avoir fait constater une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux semaines.

Borja Iglesias remplace Lamine Yamal ! Par conséquent, Luis de la Fuente a décidé de convoquer un nouvel attaquant pour compenser l'absence de Lamine Yamal, et il s'agit de Borja Iglesias. « Luis de la Fuente convoque Borja Iglesias, attaquant du Celta Vigo, pour disputer les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Géorgie à Elche et la Bulgarie à Valladolid », révèle le communiqué officiel de la Roja.