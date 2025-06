Lamine Yamal vend la mèche sur Instagram ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Paul Pogba, l’AS Monaco s’apprête à accueillir Ansu Fati. Un départ de l’Espagnol qui va faire que le numéro 10 sera vacant au FC Barcelone. Il ne devrait toutefois pas le rester très longtemps. En effet, Lamine Yamal devrait rapidement le récupérer. Alors qu’on attend désormais l’officialisation, le crack blaugrana pourrait déjà avoir vendu la mèche.

A bientôt 18 ans, Lamine Yamal est déjà au sommet de la planète football. Le crack du FC Barcelone a impressionné tout le monde cette saison et ça ne devrait pas s’arrêter là. Après Lionel Messi, le club catalan tient là un nouveau phénomène et comme un signe, Yamal pourrait marcher un peu plus dans les traces de La Pulga.