Lamine Yamal craque en plein match, le verdict tombe !

Jules Koundé a été le héros du FC Barcelone mardi soir. Lors de la visite de l'Eintracht Francfort au Spotify Camp Nou dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, le défenseur français a signé un doublé et a entre autres été servi par Lamine Yamal. La jeune star du Barça n'a pas fait bonne impression au moment de son remplacement. Son entraîneur Hans-Dieter Flick est monté au créneau.
Un jeune talent qui s'agace de sortir en plein match ? Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Par le passé, à l'occasion de son passage au PSG, Kylian Mbappé avait pesté à plusieurs reprises lors de ses remplacements en cours de match sous la houlette de Thomas Tuchel notamment. Une sortie houleuse contre Montpellier notamment début 2020, à 21 ans donc, est resté dans les mémoires des supporters parisiens.
Remplacé avant que la rencontre touche à sa fin, Lamine Yamal peste
Lamine Yamal, à l'instar de Kylian Mbappé, n'aime pas toujours céder sa place avant le coup de sifflet final. Ce fut le cas mardi soir lors de la réception de l'Eintracht Francfort au Spotify Camp Nou (2-1). Remplacé par Roony Bardghji à la 89ème minute de jeu après délivré une passe décisive à Jules Koundé, auteur d'un doublé, Yamal n'a certainement pas dissimulé son mécontentement. Un comportement qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.
«Je comprends parfaitement, car tout le monde veut continuer à jouer»
De passage en conférence de presse dans la foulée de la victoire blaugrana en cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Hans-Dieter Flick a immédiatement désamorcé toute polémique. « Lamine Yamal ? Il était un peu déçu, mais il avait reçu un carton jaune et on avait besoin de sang neuf. C'est Lamine, il est comme ça. Je comprends parfaitement, car tout le monde veut continuer à jouer et disputer 90 ou 100 minutes. Je trouve aussi que c'est une bonne attitude. J'ai moi-même été joueur. Je ne l'exprimais peut-être pas comme Lamine, et mon niveau était différent, mais je l'accepte ».