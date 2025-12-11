Lamine Yamal craque en plein match, le verdict tombe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jules Koundé a été le héros du FC Barcelone mardi soir. Lors de la visite de l'Eintracht Francfort au Spotify Camp Nou dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, le défenseur français a signé un doublé et a entre autres été servi par Lamine Yamal. La jeune star du Barça n'a pas fait bonne impression au moment de son remplacement. Son entraîneur Hans-Dieter Flick est monté au créneau.

Un jeune talent qui s'agace de sortir en plein match ? Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Par le passé, à l'occasion de son passage au PSG, Kylian Mbappé avait pesté à plusieurs reprises lors de ses remplacements en cours de match sous la houlette de Thomas Tuchel notamment. Une sortie houleuse contre Montpellier notamment début 2020, à 21 ans donc, est resté dans les mémoires des supporters parisiens.

Remplacé avant que la rencontre touche à sa fin, Lamine Yamal peste Lamine Yamal, à l'instar de Kylian Mbappé, n'aime pas toujours céder sa place avant le coup de sifflet final. Ce fut le cas mardi soir lors de la réception de l'Eintracht Francfort au Spotify Camp Nou (2-1). Remplacé par Roony Bardghji à la 89ème minute de jeu après délivré une passe décisive à Jules Koundé, auteur d'un doublé, Yamal n'a certainement pas dissimulé son mécontentement. Un comportement qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.