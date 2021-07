Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann sortent du silence !

Publié le 5 juillet 2021 à 16h30 par La rédaction

Alors qu’il sont au coeur d’une polémique pour avoir tenus des propos pour le moins désobligeants à l’encontre de personnes japonaises il y a deux ans, Ousmane Dembélé et Ancien Griezmann ont tenu à apporter leurs visions des faits.

Depuis quelques heures, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se retrouvent en plein coeur d’une polémique sur les réseaux sociaux. En cause, deux vidéos datants de la tournée estivale du FC Barcelone au Japon en 2019. La première d’entre-elles provient du compte Snapchat privé de l’ailier français, dans laquelle il tient des propos pour le moins rabaissants et injurieux à l’encontre du personnel de l’hôtel japonais dans lequel les joueurs du Barça séjournaient. Sur celle-ci, Antoine Griezmann rigole sur le lit de leur chambre d’hôtel pendant que le personnel tente d’installer une télévision et qu’Ousmane Dembélé se moque d’eux en parlant français. La deuxième vidéo, quant à elle publiée par le FC Barcelone à l’époque, met uniquement en cause Antoine Griezmann. Se baignant dans une petite piscine visiblement froide, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid se met alors à mimer ce qui est très grossièrement qualifié de « l’accent asiatique ».

Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann nient tout comportement raciste