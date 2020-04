Foot - Barcelone

Barcelone : Messi ou Ronaldo ? La réponse surprenante de José Mourinho !

Publié le 27 avril 2020 à 22h20 par La rédaction

Invité à prendre part à l’éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, José Mourinho a choisi Ronaldo, le Brésilien et non le capitaine du FC Barcelone ou la star de la Juventus.