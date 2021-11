Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ça a chauffé entre Xavi et Unai Emery !

Publié le 28 novembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Ce dimanche, lors de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal (3-1), un premier clash a éclaté pour Xavi. Unai Emery a reproché au technicien catalan les décisions arbitrales qui vont tout le temps en la faveur du Barça selon lui.

Ce dimanche, Xavi a signé sa deuxième victoire en autant de rencontres avec le FC Barcelone en Liga en s’imposant sur la pelouse de Villarreal (3-1). Cependant, cette rencontre aura également été la scène d’un premier clash pour le technicien espagnol. Suite à une décision arbitrale, les esprits se sont échauffés sur la touche entre le nouvel entraîneur du Barça et Unai Emery. Mécontent, l’ancien du PSG s’en est directement pris à Xavi et à son staff. Une chose qui a énervé l’entraîneur du FC Barcelone qui a répliqué par un geste du doigt. Après le coup de sifflet final, des échauffourées ont eu lieu dans le tunnel pour rentrer aux vestiaires. Selon la Cadena COPE , la police aurait même dû intervenir pour séparer tout le monde. Et l’origine de tout cela serait une simple réflexion d’Unai Emery.

« Je ne comprends pas sa colère. Ce sont des choses qui arrivent »