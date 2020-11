Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un énorme coup dur est confirmé pour Ronald Koeman !

Publié le 8 novembre 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone affrontait le Real Betis samedi, Ansu Fati est sorti à la mi-temps blessé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’attaquant de 18 ans.

« Il a ressenti des douleurs à la mi-temps, et nous ne voulions pas prendre de risque. C’est pour cette raison que nous l’avons remplacé », a expliqué Ronald Koeman au sujet d’Ansu Fati en conférence de presse à l’issue de la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Betis (victoire 5-2 des Catalans). Avec de telles paroles, le technicien néerlandais du Barça laissait entendre que son jeune attaquant avait surtout été sorti par précaution à la mi-temps, alors remplacé par Lionel Messi qui avait lui-aussi ressenti des douleurs cette semaine face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions. Seulement voilà, les nouvelles sont bien plus graves que prévu…

Entre trois et cinq moi d’absence pour Ansu Fati ?