Barcelone - Malaise : Quique Setién au cœur des critiques en interne ?

Publié le 10 mars 2020 à 1h00 par D.M.

Quique Setién serait loin de faire l’unanimité au sein du FC Barcelone. Sa gestion des jeunes joueurs ferait notamment débat.

Le classement de la Liga est trompeur. Le FC Barcelone figure en tête du championnat avec deux points d’avance sur le Real Madrid. Pourtant, l'atmosphère est loin d'être idyllique au sein de l'équipe catalane. Le club blaugrana croule sous les polémiques et les doutes. La défaite lors du Clasico (2-0) a laissé des traces et la position de Quique Setién serait de plus en plus discutée. En effet, le technicien arrivé en janvier dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde peine à se montrer convaincant et ses choix feraient débat en interne.

Setién au cœur des critiques