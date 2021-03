Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La mise au point de Griezmann sur sa situation !

Publié le 22 mars 2021 à 9h00 par D.M.

Buteur face à la Real Sociedad, le jour de ses 30 ans, Antoine Griezmann a évoqué sa situation personnelle au FC Barcelone à l’issue de la rencontre.

Recruté contre un chèque de 120M€ par le FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann a eu besoin de temps pour s’adapter au sein de sa nouvelle équipe. Au début de son aventure, ses performances n’étaient pas à la hauteur, tandis que sa relation avec Lionel Messi faisait les gros titres en Espagne. Mais avec le temps, Griezmann retrouve peu à peu des couleurs et retrouve surtout le chemin des buts. Buteur face à Huesca lundi dernier, l’international français a, de nouveau, trouvé le chemin des filets face à la Real Sociedad.

« Ce qui me convient le mieux, c'est d'être sur le terrain »