Barcelone : Les coulisses du renouveau d’Ousmane Dembélé dévoilées !

Publié le 21 mars 2021 à 13h30 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé retrouve enfin le sourire. Libéré de ses pépins physiques, le Français peut enchainer, bénéficiant également de la confiance de Ronald Koeman. Il faut dire que le principal intéressé n’a rien laissé au hasard pour cela.

En 2017, le FC Barcelone avait recruté Ousmane Dembélé à prix d’or afin de faire oublier Neymar, parti au PSG. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, le Français avait une énorme pression sur les épaules. Mais jusqu’à peu, cela était encore un flop, la faute à de trop nombreuses blessures. En effet, depuis qu’il a posé ses valises au Barça, Dembélé n’a pas été épargné par les blessures et de grosses blessures, ce qui l’a obligé à être éloigné des terrains pendant longtemps. Mais cette mauvaise passe semble désormais être derrière le champion du monde. En effet, l’international tricolore enchaine les matchs depuis plusieurs semaines et positionné en attaquant axial aux côtés de Lionel Messi par Ronald Koeman, Ousmane Dembélé livre de très bonnes prestations. L’heure de la confirmation pourrait enfin avoir sonné pour le joueur 23 ans, qui s’est préparé en conséquence pour pouvoir tourner la page de ses blessures et enfin briller sous le maillot du FC Barcelone.

« Quand il aura ses réglages optimisés à 100%, ça peut faire très mal »