Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les révélations de Dembélé sur sa traversée du désert

Publié le 22 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

Contrarié par les blessures à répétition depuis son transfert au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est enfin parvenu à trouver une certaine stabilité cette saison. Il a raconté ses moments difficiles à Téléfoot.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 afin de combler le vide laissé par Neymar parti au PSG, Ousmane Dembélé n’a pu montrer qu’une petite parcelle de son talent et surtout qu’à certains moments. En effet, en plus de trois ans, le champion du monde a multiplié les allers-retours à l’infirmerie, n’étant jamais laissé en paix par son corps. Entre pépins physiques et blessures graves, Ousmane Dembélé n’a pas pu se distinguer au FC Barcelone sur la durée jusqu’à l’été dernier où il a fait appel à des préparateurs physiques personnels dans l’optique de changer son régime alimentaire et sa préparation avant les séances d’entraînement et les matchs. Résultat ? Dembélé est de nouveau performant, a été rappelé cette semaine par le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps et pourrait prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. L’occasion pour lui de revenir sur sa traversée du désert.

« Je me suis battu avec tous ces problèmes physiques pendant 3 ans »