Barcelone : Le témoignage fort de Pedri après son sacre pour le Trophée Kopa !

Publié le 29 novembre 2021 à 21h20 par La rédaction

Prix récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, Pedri n’a pas caché sa joie de remporter le Trophée Kopa en faisant un parallèle avec son récent anniversaire.