Foot - Barcelone

Barcelone : Messi, Eriksen… L’énorme témoignage de Dani Alves sur le Ballon d’or !

Publié le 29 novembre 2021 à 17h05 par La rédaction

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Dani Alves reconnaît le génie de l’attaquant du PSG. Néanmoins, en raison de son épisode cardiaque en juin dernier à l’Euro, Eriksen devrait remporter le Ballon d’or selon Alves.