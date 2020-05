Foot - Barcelone

Barcelone : Haaland lâche une grande prédiction pour Lionel Messi !

Publié le 3 mai 2020 à 17h20 par La rédaction

Révélation de la saison avec le Red Bull Salzbourg et le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland voit Lionel Messi rester sur le toit du monde, même en 2025 !