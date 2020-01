Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann lève les doutes sur son entente avec Lionel Messi !

Publié le 24 janvier 2020 à 19h30 par A.D.

Transféré au FC Barcelone cet été, Antoine Griezmann évolue désormais aux côtés de Lionel Messi. Le champion du monde français s’est livré sur sa relation avec La Pulga.

Antoine Griezmann veut perfectionner sa relation avec Lionel Messi. Lors du dernier mercato estival, l’attaquant français a quitté l’Atlético pour rejoindre le FC Barcelone. Grâce à ce transfert, Antoine Griezmann cohabite désormais avec Lionel Messi. Interrogé par La Liga , l’ancien protégé de Diego Simeone a évoqué son entente avec le capitaine du Barça alors qu'en début de saison, la relation entre les deux attaquants étaient régulièrement pointée du doigt.

«Leo est le joueur le plus fort du monde»