Barcelone - Clash : Ce témoignage lourd de sens sur le clash Messi-Abidal !

Publié le 8 février 2020 à 0h00 par La rédaction

Les récentes déclarations d’Éric Abidal ainsi que la réponse apportée par Lionel Messi ont déclenché un début de crise à Barcelone. Mais pour Guillermo Amor, responsable des relations institutionnelles du club, cette crise est désormais terminée.

En donnant les dessous du licenciement d’Ernesto Valverde dont notamment que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup », Éric Abidal a mis le feu aux poudres à Barcelone. Une petite phrase qui n’a pas manqué de faire réagir le capitaine de l’équipe, Lionel Messi. La Pulga , d’ordinaire assez discret sur les réseaux sociaux, a directement répondu au secrétaire technique du Barça sur Instagram en lui reprochant de ne pas assumer les décisions de l’exécutif du Barça, dont Éric Abidal fait partie. Ce vendredi, le responsable des relations institutionnelles du Barça, Guillermo Amor a donné une interview à Marca pour éteindre l’incendie.

« Le club est le plus important et est au-dessus de chacun d'entre nous »