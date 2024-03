Barcelone : Avant le PSG, Messi a vécu un traumatisme !

Thomas Bourseau

Ayant grandi à Rosario et fait ses premiers pas aux Newell’s Old Boys, Lionel Messi a vu son quotidien être chamboulé en pleine adolescence à son arrivée au FC Barcelone. Un changement d’ambiance immédiat difficile selon son expérience.

Le FC Barcelone a accueilli un jeune Lionel Messi en 2000, lorsque ce dernier avait 13 ans et qui débarquait tout juste d’Argentine. Le natif de Rosario a eu une adolescence compliquée au vu de ses problèmes de croissance, mais pas seulement. En effet, Messi a eu « du mal » à s’acclimater à sa nouvelle vie en Europe.

«J'étais un enfant et je devais m'adapter»

« J'ai eu du mal quand je suis arrivé à Barcelone. J'étais un enfant et je devais m'adapter à de nouveaux amis, à un nouveau pays, à une nouvelle ville, à de nouvelles personnes, à une nouvelle école ». a dans un premier temps révélé Lionel Messi en interview pour Big Time Podcast.

Messi - Cristiano Ronaldo : Un gros mensonge dévoilé ? https://t.co/siPWHbP0OZ pic.twitter.com/kyzVTTSVP6 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

«J'ai toujours été très bien traité à Barcelone»