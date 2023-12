«Le meilleur»... L'Espagne s'enflamme pour Griezmann

Benjamin Labrousse

Figure de proue de l’équipe de France depuis près d’une décennie, Antoine Griezmann a parfois connu des périodes difficiles en club. Après un passage compliqué au FC Barcelone, le natif de Mâcon revit sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Alors qu’il s’apprête à devenir le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros, le Français a reçu les éloges de personnalités espagnoles.

Antoine Griezmann dans l’histoire. Vice-capitaine de l’équipe de France et auteur désormais de 170 buts avec l’Atlético Madrid, il se retrouve désormais à seulement trois unités des 173 buts inscrits par la légende Luis Aragonés chez les Colchoneros . Ainsi, Griezmann devrait prochainement rentrer définitivement dans la légende du football espagnol, lui dont la carrière en club n’aura pas toujours été un long fleuve tranquille.

« D’un point de vue footballistique c’est le meilleur »

Alors que l’Atlético de Madrid s’apprête à affronter le FC Barcelone ce dimanche (21h), l’ancien attaquant des Colchoneros Kiko Nervaez s’est exprimé sur la place qu’occupe Antoine Griezmann dans le cœur des supporters madrilènes, affirmant que le Français est le meilleur joueur de l’histoire du club. « D’un point de vue footballistique c’est le meilleur. Les statistiques sont là pour lui rendre justice. Après d’un point de vue sentimental, il y aura toujours des joueurs comme Fernando Torres, Koke ou Aragonés devant lui » , déclare ce dernier auprès du Parisien .

« Je crois que c’est l’histoire d’une rédemption »