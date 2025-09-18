Diego Simeone : Le pétage de plomb «injustifiable» en plein match

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi à Anfield, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a perdu son calme après un but décisif de Virgil Van Dijk (3-2) dans les arrêts de jeu, donnant la victoire à Liverpool. Exaspéré par les insultes des supporters, l’Argentin a craqué, un comportement « injustifiable » comme il l’a reconnu un peu plus tard.

Mercredi soir, l’Atlético de Madrid a pensé créer l’exploit à Anfield en revenant au score à dix minutes de la fin grâce à Marcos Llorente, auteur d’un doublé face à Liverpool, menant 2 à 0 dès la 6ème minute. Mais c’était sans compter sur le coup de casque imparable de Virgil Van Dijk dans les derniers instants de la partie qui a fait dégoupiller Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros.

« Il y a eu des insultes pendant tout le match » Dans la foulée du troisième but des Reds, Diego Simeone a explosé en se dirigeant vers une tribune d’Anfield, comme pour en découdre avec les supporters, avant d’être arrêté par membres du service de sécurité. Renvoyé dans les vestiaires par l’arbitre, l’Argentin a expliqué son comportement au micro de Movistar. « Il y a eu des insultes pendant tout le match, mais bon, c'est à moi de rester calme et d'endurer tout ça : insultes, gestes… (Liverpool) parle de faire le spectacle, mais ils t'insultent pendant tout le match depuis derrière et tu ne peux rien dire, parce que tu es l'entraîneur. Ma réaction à l'insulte est injustifiable, mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être insulté pendant 90 minutes sans arrêt. Et bien sûr, quand le but adverse est tout proche, tu te retournes et ils continuent à t'insulter, et avec la tension, il se passe ce qui se passe. L'arbitre m'a dit qu'il comprenait, mais j'espère que Liverpool pourra progresser et que, s'ils identifient celui qui a fait ça, il y aura des conséquences », a-t-il confié, rapporté par L’Équipe.