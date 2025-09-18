Diego Simeone : Le pétage de plomb «injustifiable» en plein match

Mercredi à Anfield, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a perdu son calme après un but décisif de Virgil Van Dijk (3-2) dans les arrêts de jeu, donnant la victoire à Liverpool. Exaspéré par les insultes des supporters, l’Argentin a craqué, un comportement « injustifiable » comme il l’a reconnu un peu plus tard.
Mercredi soir, l’Atlético de Madrid a pensé créer l’exploit à Anfield en revenant au score à dix minutes de la fin grâce à Marcos Llorente, auteur d’un doublé face à Liverpool, menant 2 à 0 dès la 6ème minute. Mais c’était sans compter sur le coup de casque imparable de Virgil Van Dijk dans les derniers instants de la partie qui a fait dégoupiller Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros.
« Il y a eu des insultes pendant tout le match »
Dans la foulée du troisième but des Reds, Diego Simeone a explosé en se dirigeant vers une tribune d’Anfield, comme pour en découdre avec les supporters, avant d’être arrêté par membres du service de sécurité. Renvoyé dans les vestiaires par l’arbitre, l’Argentin a expliqué son comportement au micro de Movistar. « Il y a eu des insultes pendant tout le match, mais bon, c'est à moi de rester calme et d'endurer tout ça : insultes, gestes… (Liverpool) parle de faire le spectacle, mais ils t'insultent pendant tout le match depuis derrière et tu ne peux rien dire, parce que tu es l'entraîneur. Ma réaction à l'insulte est injustifiable, mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être insulté pendant 90 minutes sans arrêt. Et bien sûr, quand le but adverse est tout proche, tu te retournes et ils continuent à t'insulter, et avec la tension, il se passe ce qui se passe. L'arbitre m'a dit qu'il comprenait, mais j'espère que Liverpool pourra progresser et que, s'ils identifient celui qui a fait ça, il y aura des conséquences », a-t-il confié, rapporté par L’Équipe.
« Je dois savoir résister à tout ce qui se passe derrière le banc »
Un peu plus tard, Diego Simeone a prolongé sa pensée en conférence de presse. « Nous, les managers, sommes dans une position où nous sommes des protagonistes, des porte-drapeaux, donc de la même manière que nous luttons contre le racisme et les insultes dans les stades aujourd'hui, nous pourrions aussi lutter au nom des entraîneurs, contre les insultes que nous recevons tout au long du match, a ajouté l’entraîneur d’Antoine Griezmann, dans des propos relayés par Eurosport. Ce que je dois faire, c'est garder mon calme. Je dois savoir résister à tout ce qui se passe derrière le banc, et savoir que je ne peux pas changer la société. Moi, ou n'importe quel autre entraîner, nous devons vivre avec, car cela arrive tout le temps. »