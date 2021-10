Foot - Équipe de France

Clash : Benzema, Mbappé... Pierre Ménès pointe du doigt Antoine Griezmann !

Publié le 6 octobre 2021 à 21h00 par G.d.S.S.

Pas franchement convaincu par l’animation offensive de l’équipe de France avec Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, Pierre Ménès critique notamment l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

Alors que l’équipe de France affrontera la Belgique jeudi soir en demi-finale de la Ligue des Nations, les yeux seront notamment braqués sur le trio offensif des Bleus, emmené par Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Et dans un entretien accordé au média belge La Dernière Heure , Pierre Ménès critique notamment le joueur de l’Atlético de Madrid et son manque de complémentarité avec Benzema et Mbappé.

« Le lien Mbappé-Griezmann n’existe pas »