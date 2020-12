Foot - Atlético

Atlético : Le message fort de Diego Simeone sur Luis Suarez !

Publié le 11 décembre 2020 à 21h50 par La rédaction mis à jour le 11 décembre 2020 à 21h51

Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a été interrogé sur Luis Suarez, qui a récemment fait son retour sur les terrains après un contrôle positif au Covid-19.