Atlético de Madrid : Ce vibrant hommage rendu à Diego Simeone !

Publié le 8 décembre 2020 à 23h10 par A.D.

Depuis son retour de Chine, Yannick Carrasco évolue sous la houlette de Diego Simeone à l'Atlético. Interrogé sur son entraineur, l'international belge a tenu à faire son éloge.