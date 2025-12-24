Zinedine Zidane : Le mariage parfait confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a annoncé : il quittera le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant l’identité de son successeur, mais tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane. Ce dernier apparait comme la personne idéale pour entraîner les Bleus et ce n’est pas Alain Giresse qui dira le contraire.

En 2021, Zinedine Zidane décidait de quitter le banc du Real Madrid. Depuis, l’entraîneur français n’a plus officié, mais voilà que le retour aux affaires serait imminent. Très courtisé au cours des dernières années, Zizou n’avait qu’une idée en tête : prendre les commandes de l’équipe de France. Encore fallait-il que la place se libère. Ça va être le cas après la Coupe du monde 2026 avec le départ de Didier Deschamps et désormais, tout indique que Zidane le remplacera.

« Le tableau serait impeccable » Rien n’est encore officiel concernant l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Mais ce scénario est déjà validé par tout le monde. Pour RMC, Alain Giresse a expliqué que le mariage entre les Bleus et Zizou serait parfait : « Le tableau serait impeccable, là! La palette serait bien réussie. Si vous le mettez (sélectionneur), tout est réuni. Vous n'auriez même pas à lui faire de la place. Là, c'est tout trouvé ».