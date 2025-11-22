Zidane menace l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la Coupe du monde, la succession de Didier Deschamps fait déjà largement parler. Et pour cause, bien qu'il ne fasse aucun doute que Zinedine Zidane soit l'immense favori pour le poste, le timing de l'annonce est en revanche incertain et inquiète même Raymond Domenech.

Alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde, le nom de son remplaçant ne fait guère de doute puisqu'il s'agira très probablement de Zinedine Zidane. En revanche, la date de l'officialisation pose question. Et si jamais cela arrivait trop tôt, Raymond Domenech craint que cela puisse menacer le rendement de l'équipe de France.

Domenech inquiet du timing de l'annonce de Zidane « J’avoue que je suis partagé. Dans les deux cas, on sait que c’est (Zinédine) Zidane. Quel effet ça va faire sur les joueurs pendant la Coupe du monde ? On ne le sait pas. Le risque, c’est que quoi qu’il en soit, on en parlera. Les médias en parleront », lâche l'ancien sélectionneur au micro de La Chaîne L'EQUIPE avant de poursuivre.