Zidane : La date de son retour est annoncée !

Alors que l’équipe de France est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, la question est désormais de savoir quand sera annoncée la nomination de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus. Président de la FFF, Philippe Diallo donne une première piste en annonçant une possible date.
C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps pour lequel il est l'une candidat à la succession sur le banc de l'équipe de France. La seule question concerne la date à laquelle ce sera officialisé. Et Philippe Diallo, président de la FFF donne une possible date.
Diallo évoque une date pour Zidane
« Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du comex. Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Je ne veux pas qu'il y ait une perturbation quelconque », confie-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’évoquer plus précisément le cas Zidane.
« Ce n'est pas du tout un faux suspense. C'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d'éléments qui pourraient perturber la préparation de l'équipe de France. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu'il a apporté au football français, ce qu'il a aussi démontré en tant qu'entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va préparer la Coupe du monde », ajoute Philippe Diallo.