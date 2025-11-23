Zidane : La date de son retour est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’équipe de France est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, la question est désormais de savoir quand sera annoncée la nomination de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus. Président de la FFF, Philippe Diallo donne une première piste en annonçant une possible date.

C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps pour lequel il est l'une candidat à la succession sur le banc de l'équipe de France. La seule question concerne la date à laquelle ce sera officialisé. Et Philippe Diallo, président de la FFF donne une possible date.

Diallo évoque une date pour Zidane « Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du comex. Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Je ne veux pas qu'il y ait une perturbation quelconque », confie-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’évoquer plus précisément le cas Zidane.