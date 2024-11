Zidane - Deschamps : Énorme coup de gueule sur l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus du tout emballé par la méthode Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Daniel Riolo s’est lâché au sujet du sélectionneur national dimanche soir dans l’After Foot. L’éditorialiste, qui réclame l’arrivée de Zinedine Zidane au plus vite, regrette que la FFF ne réagisse pas malgré l’année 2024 peu convaincante des Bleus.

Zinedine Zidane en équipe de France, c’est pour quand ? Cette question semble revenir en boucle dans l’esprit de Daniel Riolo, l’éditorialiste de RMC Sport, exacerbé par le jeu proposé par les Bleus de Didier Deschamps depuis quelques mois. En attendant, le contrat du sélectionneur national court jusqu’en 2026 à la tête de cette équipe de France, et Riolo ne comprend absolument pas l’inaction de la FFF pour un grand changement.

« Il est obligé de se poser des questions »

Lundi soir, dans l’After Foot sur RMC Sport, Riolo s’est lâché à ce sujet en poussant un coup de gueule : « On a un sélectionneur tout puissant, qui était là à l'époque de Le Graët. Le Graet s'est fait mettre dehors, arrive celui qui était numéro 2, qui n'a pas été élu, qui est en préparation de sa campagne. Quel projet il nous présente ? Rien. Il prend dans la tronche des audiences qui baissent et ce n'est pas anodin. Si je suis président de la fédé et je prends de telles audiences, c'est inadmissible. Il est obligé de se poser des questions et se dire qu'il y a quelque chose à changer », a-t-il lâché.

« Il va privatiser l’équipe de France encore combien de temps ? »

« Et puis là, on ne peut pas nous faire le coup de la stabilité et qu'on peut pas virer les mecs du jour au lendemain. Oh, ça fait 12 ans qu'il est là. C'est bon on peut passer la main, surtout que t'as l'idole footballistique d'un pays qui attend la place, c'est tout de même incroyable. Il va privatiser l'équipe de France pendant combien de temps encore ? Il peut partir de lui-même », poursuit Riolo, qui réclame donc au plus vite l’arrivée de Zidane à la place de Deschamps. Le message est passé pour la FFF…