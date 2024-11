Mbappé - Griezmann : Nouvelle annonce inquiétante sur l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’équipe de France a dû faire sans son capitaine et son vice-capitaine lors des deux derniers rassemblements. Kylian Mbappé a manqué les deux derniers rendez-vous de la sélection, et Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale en septembre. Une page s’est tournée pour Daniel Riolo et sans ses deux hommes forts, le niveau des Bleus est beaucoup plus faible selon lui.

Après un triste match nul concédé face à Israël jeudi dernier (0-0), l’équipe de France a conclu l’année 2024 sur une meilleure note contre l’Italie dimanche (1-3). Une victoire qui permet aux Bleus de décrocher la première place de leur groupe de Ligue des Nations.

« On ne parle pas de jeu »

« Dans les commentaires d'après-matchs, les joueurs disent "quand on est ensemble, quand on se bat ensemble, qu'on est déterminés ensemble, on peut faire de grandes choses". On ne parle pas de jeu, on parle de détermination, d'être costaud, cohérent physiquement tous ensemble... et physiquement la France a écrasé l'Italie, on aurait dit le grand frère avec le petit frère. C'est souvent ça, ils dégagent une telle puissance physique », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. En effet, en raison de l’absence de Kylian Mbappé et de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, il estime qu’une page s’est tournée en équipe de France, dont le niveau est plus faible que ces dernières années.

« On est dans une équipe beaucoup plus faible »

« À la Coupe du Monde, tu avais ça et tu avais un mec qui était en pleine bourre (Mbappé), qui marchait sur l'eau. Il était capable de sublimer le fait que les autres se battent tous. En plus Griezmann était capable d'apporter une touche technique. On n'est pas du tout dans cette équipe de France là. Là, on a tourné une page. On est dans une équipe beaucoup plus faible. Sans Griezmann, sans Mbappé, qui t'a emmené en final quasiment à lui tout seul. Donc j'ai pas vraiment compris l'histoire de la renaissance évoquée hier. La Coupe du Monde 2026, elle est encore loin, mais je vois pas comment les choses pourraient évoluer », a ajouté Daniel Riolo.