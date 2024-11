Kylian Mbappé : Un problème psychologique dénoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après des derniers mois compliqués, Kylian Mbappé pensait se relancer en rejoignant le Real Madrid. Très attendu, le Français n’est toutefois pas encore à la hauteur. Son rendement en déçoit plus d’un et ses performances suscitent de plus en plus de critiques. Le cas Mbappé n’a échappé à personne et voilà que ses problèmes seraient d’ordre psychologique selon Bixente Lizarazu.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà inscrit 8 buts avec la Casa Blanca. Pour autant, ce n’est pas assez étant donné les attentes autour de l’international français. En effet, sur le terrain, le rendement de Mbappé laisse à désirer, au même titre que son investissement défensif. Il va donc falloir beaucoup plus que cela, mais le joueur de 25 ans en a-t-il actuellement les capacités ? Quand on voit le joueur du Real Madrid, on se dit qu’il y a un problème…

« Un impact psychologique plus profond »

Pour L’Equipe, Bixente Lizarazu a évoqué la thèse d’un problème psychologique. L’ancien joueur du Bayern Munich a ainsi expliqué concernant Kylian Mbappé : « On se souvient du Kylian Mbappé qui voulait exploser tous les records, faire de chaque match une occasion de briller et de gonfler ses statistiques. Le fait qu'il se soit montré réticent à venir en équipe de France lors du rassemblement d'octobre était un signal d'alerte. Aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure son mental est touché et s'il a autant de plaisir à jouer au foot. Tous les joueurs du monde ont des états de forme fluctuants mais, quand le coup de moins bien dure aussi longtemps, on peut penser qu'il y a un impact psychologique plus profond. Le corps et la tête sont intimement liés et bien traiter la tête est aussi important que bien traiter le corps ».

« Un problème de santé mentale peut aller de la crise de confiance légère à la dépression profonde »

Bixente Lizarazu a également ajouté à propos de ce souci mental pour Kylian Mbappé : « Un problème de santé mentale peut aller de la crise de confiance légère à la dépression profonde. On a des exemples très concrets avec l'équipe de France, de situations qui se sont dégradées dramatiquement. Celle de Paul Pogba, par exemple. Il faut se souvenir du joueur exceptionnel qu'il était en 2018 et de la descente aux enfers qu'il a connue ensuite. Ses soucis familiaux ont eu un impact psychologique évident et, derrière, son corps a lâché. N'Golo Kanté a aussi traversé des problèmes importants avec une partie de son entourage et, tout à coup, ses performances à Chelsea se sont dégradées et les blessures se sont enchaînées ».