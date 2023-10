Une star des Bleus éclipse Mbappé

Benjamin Labrousse

Capitaine de l’équipe de France depuis mars dernier, Kylian Mbappé semble avoir pleinement conscience de ce nouveau statut en sélection. Mais alors que depuis quelque temps, c’est le vice-capitaine des Bleus Antoine Griezmann qui se présente régulièrement en conférence de presse, Bixente Lizarazu estime que le joueur de l’Atlético Madrid apparaît comme le plus fiable de Didier Deschamps.

En mars dernier, l’équipe de France prenait un nouveau tournant dans son histoire. Après le départ en retraite d’Hugo Lloris au sortir de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur Didier Deschamps décidait de nommer Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus. Un choix qui avait fait parler tant la déception d’Antoine Griezmann (nommé quant à lui vice-capitaine) avait été relayée par plusieurs médias. Rapidement remis en selle, le meneur de jeu des Bleus semble toujours faire partie des piliers de l’équipe de France, et devrait sauf énorme surprise participer à l’Euro 2024.

Passé par l’OM, il s’incline devant Mbappé https://t.co/dIBwpcEnZM pic.twitter.com/ru0o35PCrm — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« Il a vite balayé cet épisode pour se projeter sur l'intérêt collectif »

Légendaire arrière gauche de l’équipe de France, Bixente Lizarazu a d’ailleurs tenu à saluer cette implication permanente d’Antoine Griezmann en sélection : « L'aventure du Madrilène en équipe de France n'a pourtant pas toujours été un long fleuve tranquille. Je pense notamment à l'épisode récent du capitanat. On peut comprendre, vu son ancienneté et ce qu'il représente en bleu, qu'il ait été touché de ne pas être l'élu. Malgré tout, il a vite balayé cet épisode pour se projeter sur l'intérêt collectif » , déclare l’ancien joueur du Bayern Munich auprès de l’Équipe.

« Je comprends que le sélectionneur lui témoigne une confiance inébranlable »