Un scandale éclate à la FFF, Deschamps contre-attaque

Au début de l’année, Noël Le Graët déclenchait un scandale après une interview sur RMC au cours de laquelle il avait tenu des propos désobligeants à l’égard de Zinedine Zidane, mais le désormais ex-président de la FFF avait également suscité la polémique en se prononçant sur sa succession, dossier qu'il avait évoqué avec Didier Deschamps durant les négociations pour sa prolongation. Ce dernier s’est expliqué.

Outre ses propos désobligeants à l’égard de Zinedine Zidane, qui ont marqué le début de la fin pour lui, Noël Le Graët avait déclenché une autre polémique au cours de son interview explosive accordée en janvier à Marion Bartoli sur RMC en évoquant sa succession. « Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder, mais sa motivation est intacte , avait lâché l’ex-patron de la 3F. Il y aura une élection pour le prochain président de la FFF, ce n'est pas une désignation. Mais on peut aider quelqu'un. Je regarderai de près. » Finalement, Noël Le Graët, au cœur de plusieurs affaires, démissionnera de son poste le 28 février. De son côté, Didier Deschamps s’est défendu après les propos tenus par l’ancien président de la Fédération.

« Si on a évoqué son successeur ? Jamais »

« Jamais , assure Didier Deschamps, interrogé par Le Parisien sur sa possible implication sur le choix du futur président de la FFF comme l’avait sous-entendu Noël Le Graët. Il lui est souvent arrivé de me titiller à ce sujet en affirmant que j’étais fait pour le poste de président de la FFF. Alors que pour le moment, ça ne m’intéresse pas du tout . »

« On ne parlait pas du président de la FFF. Je ne me serais jamais permis »