Un joueur sous pression à cause du PSG ? Deschamps balance !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani est en panne de but avec l’équipe de France. Une nouvelle fois passé au travers d’un point de vue statistique face aux Pays-Bas vendredi dernier (2-1), Kolo Muani causerait bien trop d’attente autour de lui depuis son transfert au PSG selon Didier Deschamps.

Randal Kolo Muani traverse une période de moins bien en équipe de France. Depuis la demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc, la recrue estivale du PSG n’a plus trouvé le chemin des filets. Son efficacité n’est clairement pas optimale puisqu’il n’a plus marqué depuis 10 mois.

«Le regard posé sur Kolo est différent parce qu’il est au PSG, parce qu’il a été acheté très cher»

Face aux Pays-Bas vendredi dernier (2-1), Randal Kolo Muani est une nouvelle fois resté muet. Au micro de L’Équipe avant sa conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a essayé de retenir le positif. « Si Randal Kolo Muani m’a déçu ces derniers temps ? Non non, pas déçu. Après évidemment, il n’a pas eu l’efficacité. C’est ce qu’on demande avant tout à un attaquant axial. Mais je vois tout ce qu’il fait pour l’équipe. Ce n’est pas là où il sera jugé en termes d’efficacité il a évidemment une bonne marge de progression. Tout est allé très vite pour lui. Le regard posé sur Kolo est différent aujourd’hui parce qu’il est au PSG, parce qu’il a été acheté très cher. Mais il n’y a pas si longtemps que ça, avant la Coupe du monde en octobre dernier. Il est dans une phase d’ascension ».

«Touché ? Non, je ne pense pas, car il est toujours relativement calme»