Un joueur de l’équipe de France dérape, Deschamps passe à l’action

Didier Deschamps était de passage en conférence de presse ce lundi et n’a pas manqué de faire un point sur une polémique qui a enflé ces derniers jours. Alors que Jean-Clair Todibo a déjà présenté ses excuses pour son rire nerveux pendant une minute de silence, le sélectionneur est monté au créneau.

Vendredi dernier, à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, les Pays-Bas recevaient l’équipe de France pour le compte des éliminatoires de l’Euro. Les Bleus se sont finalement imposés 2 buts à 1 et ont validé leur billet pour la compétition en juin prochain en Allemagne.

«J'ai eu un rire nerveux mais en aucun cas je moquais de la situation actuelle»

Néanmoins, au cours d’une minute de silence avant le match en l’honneur de l’assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras ainsi que des nouvelles vagues de violence dans le conflit israélo-palestinien, Jean-Clair Todibo a été aperçu en train de rire. Un rire « nerveux » selon ses propos, qu’il a d’ailleurs justifié ce lundi. « L'interprétation de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ces choses-là. J'ai eu un rire nerveux mais en aucun cas je moquais de la situation actuelle. Le contexte était assez particulier, dans les tribunes on était au milieu des supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. En aucun cas je me moquais de la situation ».

«Il s'est excusé auprès de moi»