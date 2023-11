Un joueur de l’équipe de France fait mieux que Deschamps, il jubile

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot se trouve dans l’ultime année de son contrat à la Juventus. Arrivé à l’été 2019, le Français a hérité du brassard de capitaine de la Vieille Dame ces derniers temps. Un honneur que même le premier leader français, à savoir Didier Deschamps, sacré champion du monde n’a pas eu comme Rabiot l’a souligné en interview.

Didier Deschamps a évolué dans des clubs de renom. Du FC Nantes à Valence en passant par Chelsea, l’OM ou encore la Juventus, Deschamps a goûté à bien des cultures et ambiances différentes. À la Vieille Dame , l’actuel sélectionneur de l’équipe de France est devenu champion du monde en 1998.

Rabiot capitaine de la Juventus, même Deschamps n’a pas eu le droit au brassard

Et malgré son leadership en équipe de France où il était le capitaine, Didier Deschamps n’a jamais arboré le brassard à la Juventus en cinq saisons passées à Turin contrairement à Adrien Rabiot. L’international français a eu le droit au brassard à la Juventus ces derniers temps et s’est enflammé à la presse quant à cet honneur et ne s’est pas fait prier pour faire une comparaison avec Didier Deschamps.

«J’ai cette chance là de porter le brassard»