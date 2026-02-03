Un joueur de l’équipe de France en plein malaise dans son club : «Il est isolé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le contexte sportif est parfois difficile à supporter pour les joueurs très exposés comme ceux régulièrement appelés en équipe de France mais qui doivent néanmoins vivre une rude concurrence au quotidien au sein de leur club. C'est très précisément ce que vit en ce moment l'un des joueurs des Bleus, et un journaliste annonce même qu'il se trouve esseulé dans un vestiaire où il manque de soutien.

Si Mike Maignan fait figure de titulaire indiscutable dans la hiérarchie des gardiens de but de l'équipe de France depuis la retraite international d'Hugo Lloris en 2023, nombreux sont les profils à prétendre à l'épauler dans ce rôle. Brice Samba, Alphonse Areola, Guillaume Restes, Robin Risser... Beaucoup de profils performants qui, s'ils ne menacent pas directement Maignan, sont en revanche des dangers pour son numéro deux, Lucas Chevalier. Il faut dire que le portier du PSG a perdu sa place de titulaire depuis plusieurs matchs au profit du Russe Matvey Safonov, et la situation pourrait même empirer vu le malaise Chevalier au sein du club francilien.

Zidane victime de pressions pour l’équipe de France ? «C’est inacceptable» https://t.co/0rAZPo5lMv — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Chevalier pas soutenu au PSG ? Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste Bertrand Latour a révélé que Lucas Chevalier était clairement esseulé dans le vestiaire du PSG et manquait de soutien face à cette situation délicate : « Si cas Safonov - Chevalier peut perturber le groupe ? Je ne crois pas, et une des raisons pour lesquelles je pense que ça ne peut pas arriver, ce qui en partie a amené l'échec de Chevalier, je crois que son arrivée ne s'est pas vraiment passée. Il est au Paris Saint-Germain, mais personne ne le sait vraiment. Je ne pense pas qu'il a un grand soutien de ses partenaires, qu'il y ait une grande peine de ceux qui jouent avec lui qu'il soit passé de numéro un à numéro deux. Et c'est aussi pour ça qu'il affiche cette fébrilité-là », indique le journaliste.