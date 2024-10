Un joueur abandonne l'équipe de France et accuse Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant plusieurs années, l'absence d'Aymeric Laporte a fait parler du côté de l'équipe de France compte tenu de ses prestations en club. Une situation qui l'avait d'ailleurs poussé à opter pour la sélection espagnole avec laquelle il a remporté l'Euro cet été. Invité à commenter sa décision, Aymeric Laporte évoque ses discussions avec Didier Deschamps.

Longtemps critiqué pour ses choix, Didier Deschamps a notamment été pointé du doigt pour le fait de ne jamais avoir misé sur Aymeric Laporte, qui a pourtant longtemps été très performant avec Manchester City. Fatigué d'attendre d'avoir sa chance en Bleus, le défenseur central a donc choisi de rejoindre la sélection espagnole avec laquelle il a notamment remporté l'Euro cet été. Et il ne regrette pas son choix comme il l'a confié.

Zidane : La taupe qui provoque un malaise avec Deschamps ! https://t.co/eNR0ehbTiW pic.twitter.com/GCZFjawczZ — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

«C'était plutôt pour des relations personnelles qui ne marchaient pas»

« Si je suis allé en équipe de France et que je n'y suis plus allé ensuite, c'était plutôt pour des relations personnelles qui ne marchaient pas. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps que ça. Les années passaient et, finalement, c'était toujours le même entraîneur. Si je voulais jouer des compétitions internationales, il fallait que je prenne des décisions. Et j'ai dû faire ce choix. Aujourd'hui, je suis très heureux et je me sens très bien dans cette équipe d'Espagne. Ça me convient, aussi en termes de personnalité », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.

Des échanges «pas forcément été les plus doux» avec Deschamps

Aymeric Laporte en a rajouté une couche pour justifier son choix en pointant du doigt ses relations avec Didier Deschamps avec lequel il a « eu des échanges à plusieurs reprises qui n'ont pas forcément été les plus doux ». Champion d'Europe l'été dernier avec la Roja, l'ancien défenseur de Manchester City assure toutefois que c'est désormais du passé : « C'est fini, je n'y pense même plus. Chacun fait sa route ».