Un gréviste de Knysna lâche de lourdes accusations

Face à la polémique concernant le non rappel de Karim Benzema en équipe de France pendant la Coupe du monde, de nombreuses personnalités ont souhaité réagir ces dernières semaines. C’est le cas par exemple de Patrice Evra, qui fustige certaines attitudes, notamment celles des partenaires du Ballon d’or en titre.

Capitaine de l’équipe de France lors du naufrage de 2010, Patrice Evra s’est exprimé ce mardi depuis son compte Instagram , sur les discussions autour de Karim Benzema. Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid aurait sans doute pu participer à la phase finale de la Coupe du Monde, après un retour de blessure, mais son sélectionneur Didier Deschamps en avait décidé autrement.

Aller à la guerre pour un joueur

Dans une vidéo postée ce mardi matin, Evra déclare : « Sur le côté humain, j’ai été déçu (…) De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur. Blessure, constat médical, d’après le docteur de l’équipe de France, trois semaines… » . Evra reproche donc le manque de soutien de certains cadres envers Karim Benzema. En prenant sa retraite internationale, Hugo Lloris avait notamment déclaré « ne pas comprendre » ces polémiques autour du départ de Benzema.

Evra accuse les joueurs de l’équipe de France