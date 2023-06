Tensions avec Mbappé ? Il dit tout ce qu’il y a à savoir

Thibault Morlain

Pour le nouveau capitaine de l’équipe de France, Didier Deschamps avait le choix entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Finalement, le choix s’est porté sur l’attaquant du PSG. Une déception pour le joueur de l’Atlético de Madrid qu’il a forcément dû digérer. Alors que certains évoquaient alors des tensions entre Mbappé et Griezmann suite à cette décision, le numéro 7 des Bleus a mis les choses au point sur sa relation avec son coéquipier en sélection.

Suite à la Coupe du monde, Hugo Lloris et Raphaël Varane avaient décidé de prendre leur retraite internationale. Didier Deschamps perdait alors deux de ses cadres, mais surtout son capitaine et son vice-capitaine. Chez les Bleus, le brassard était donc vacant et l’un des enjeux du premier rassemblement post-Coupe du monde était de savoir qui allait récupérer le statut de capitaine. Deux profils se dégageaient avant tout : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Chacun avait son mot à dire pour obtenir le brassard et Didier Deschamps a fini par trancher. C’est aujourd’hui le joueur du PSG qui est le nouveau patron de l’équipe de France.

Au moment de son choix, il était expliqué qu’Antoine Griezmann n’avait pas forcément apprécié ce verdict et qu’il y avait même quelques tensions avec Kylian Mbappé. Qu’en est-il alors de la relation entre les deux joueurs de l’équipe de France ? Ce dimanche, dans des propos accordés à Téléfoot , Griezmann a dit tout ce qu’il fallait savoir sur ce feuilleton du capitaine des Bleus, expliquant alors : « Oui, ça a été dur, difficile, j'ai 32 ans, j'ai mis 1 jour et demi/2 jours à l'accepter. Mais sur le terrain, je suis heureux, je suis à fond avec Kylian capitaine. Il y a 0 souci avec lui, il sait que c'est un plaisir de jouer avec lui ».

